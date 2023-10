Tico Santa Cruz esbraveja contra própria equipe durante show: 'Não admito'

Tico Santa Cruz, 46, esbravejou contra a própria equipe durante um show do Detonautas em Roraima, após os aparelhos de som apresentarem falhas técnicas, na noite de ontem (15).

Um vídeo que mostra o cantor visivelmente irritado e detonando a equipe técnica viralizou nas redes sociais.

"[Não dá para] começar o show sem os equipamentos estarem funcionando. E não é culpa da produção local. A culpa é da nossa produção que não verificou isso antes. Não admito subir no palco e não fazer um show fod? para caralh.. com tudo para vocês. A gente vai esperar a nossa produção resolver o problema e depois a gente vai resolver lá atrás. Para tocar nos lugares tem que ser com responsabilidade e respeito, o nosso público merece o melhor", disse o vocalista.

O público aplaudiu em apoio ao desabafo do artista.