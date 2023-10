Terra e Paixão: Ordem assassina de Antônio cria crise entre Ramiro e Kelvin

Uma nova ordem assassina de Antônio (Tony Ramos) criará uma crise entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) em "Terra e Paixão". O casal terá um atrito porque o fazendeiro mandará o capanga encontrar um atirador para tirar a vida de Aline (Barbara Reis).

A guerra entre Aline e Antônio eclodiu de vez após Irene (Gloria Pires) dar um golpe na viúva e passar suas terras para o marido. Sem aceitar a derrota, a filha de Jussara (Tatiana Tibúrcio) levou a briga à Justiça para tentar recuperar o terreno.

Nos próximos capítulos do folhetim, Antônio será preso por Marino (Leandro Lima) após não acatar as ordens do Juiz para interromper a exploração das terras de Aline. Como vingança, ele armará uma cilada para incriminar o delegado por tráfico de drogas, e ainda pedirá a Ramiro que encontre um assassino para se livrar da rival.

Antes mesmo da nova ordem mortal de Antônio, Kelvin verá o amado dando dinheiro dando um saco de dinheiro para Sidney (Paulo Roque). Ele questionará Ramiro sobre a atitude e perguntará se ele está acobertando o assassino de Daniel (Johnny Massaro), mas o peão evitará dar mais explicações para não prejudicar o amigo.

Em seguida, Antônio vai requisitar o trabalho de um profissional para assassinar Aline. Para o vilão, como a viúva levou a briga à Justiça, o assassinato não pode ser feito por Ramiro ou qualquer outra pessoa capaz de deixar rastros.

"Quero matar a Aline. Mas arrume alguém bom mesmo, que não vá falhar como você falhou. Essa mulher já atrapalhou demais a minha vida! Eu vou me livrar da Aline Machado de uma vez por todas!"

Antônio La Selva

Neste momento, Aline estará trabalhando como contadora do Naitendei a pedido de Kelvin. O baixinho, então, ouvirá quando Antônio dar a ordem a Ramiro para que o matador profissional realize o serviço.

O novo dono do bar questionará mais uma vez o amado, dessa vez tentando descobrir quem será a vítima de Antônio. Ramiro, contudo, não revelará a identidade e dará início a uma crise com Kelvin, que ficará preocupado com as atitudes maléficas do peão.



A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.