Sandy e Lucas Lima retornam ao Brasil após turnê na Europa

Sandy, 40, e Lucas Lima, 40, desembarcaram de volta ao Brasil após uma breve turnê na Europa. Os dois mantiveram as apresentações mesmo após o anúncio da separação.

Sandy e Lucas Lima chegando ao Aeroporto de Campinas Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Durante a turnê, Sandy, cantou parabéns para Lucas, no show de Dublin (Irlanda), na quarta passada (11).

"A gente traz família na turnê, aí a gente tem o quê? Tem que botar para trabalhar, não é mesmo? Já cantou parabéns, já se divertiu, já recebeu carinho, abasteceu um pouquinho. Mas a gente ta muito feliz de fazer essa turnê juntos, tá sendo muito gostoso", disse Sandy depois de abraçar Lucas e cantar parabéns.

Separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram publicamente que se separaram após 24 anos de relacionamento. A notícia foi compartilhada por meio de uma declaração conjunta nas redes sociais, na qual os dois destacaram a complexidade da decisão.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas... a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz o texto.