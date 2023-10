Radamés critica jogo de aliada em A Fazenda 15: 'Público não vai gostar'

Aliados em A Fazenda 2023 (Record), Radamés criticou o jogo de Márcia Fu em uma conversa com Henrique no início da noite na sede.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Radamés: "Falei pra ela, eu não acho legal o que você tá fazendo não. Voltar e se juntar com elas [Simioni e Jenny]... aí ela falou 'se eu não me juntar com elas, eu tô fudid*'. Mas aí não critica. E assim, o público não vai gostar disso não. Bateu boca pra caralh*, falou que 'me espera pra ver eu voltar', agora tá com medo?"

Eu falei, não acho isso legal não, na moral. Ainda me põe numa furada, toda hora mandando letrinha pra mim. Os moleques perguntam, 'porque você defende ela? ' Radamés



Henrique: "Nem você sabe mais! Acho que é uma mistura de respeito..."



Radamés disse que defenderá a aliada até onde aguentar. "Tô querendo honrar com minha palavra, até eu não aguentar mais, de verdade. E fica mais feio pra ela. A gente diz que protege, ela diz que joga sozinha, mas na hora do Resta Um, 'ah me salva'..."