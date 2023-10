Rachel Sheherazade toma banho fora da casa de A Fazenda e choca produção

Rachel Sheherazade terminou suas tarefas em A Fazenda 2023 (Record) e tomou banho de uma maneira inusitada. Saiba como a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Nesta semana, sob o comando do Fazendeiro Yuri, a jornalista está cuidando do lixo do reality rural.

Após terminar de separar o lixo e fazer a reciclagem, a famosa decidiu tomar banho.

No entanto, Rachel chamou a atenção com o método para tomar banho.

Com a mesma roupa do trabalho, a peoa se posicionou embaixo de um regador — que atua como chuveiro — e se lavou.

Um banho no estilo #AFazenda 😂 @rachelsherazade aproveitou o calor para se lavar lá fora mesmo!



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ynAwpmAkcJ -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 16, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 7718 votos 0,31% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 4,59% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 1,49% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,18% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 10,91% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,17% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,35% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 0,05% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 22,96% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,65% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 22,54% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 26,33% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,18% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 7,17% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,54% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,12% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,08% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7718 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados