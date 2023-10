Príncipe William dá 'bronca' em filho, príncipe George, na Copa do Mundo de Rugby

Durante a partida de País de Gales e Argentina, pela Copa do Mundo de Rugby, o Príncipe William foi flagrado dando uma "bronca" em um de seus filhos, o príncipe George. O jogo, que aconteceu no último sábado, 14, contou com a presença do Príncipe de Gales e seu primogênito. Como notado pela imprensa britânica, o pai de George precisou repreender a criança em certo momento da partida. A partida, que aconteceu no estádio de Vélodrome, em Marselha (França), foi vencida pela Argentina por 29 a 17. Nas imagens, os príncipes não parecem satisfeitos com a derrota do País de Gales. O príncipe William é o primeiro na linha de sucessão pelo trono britânico, seguido exatamente por George, seu primogênito.