Personagem inesperado entra na concorrência pelo amor de Ísis; veja quem

Mais uma semana movimentada em "Elas por Elas"! No capítulo desta segunda-feira (16), Adriana aconselha sua filha Ísis a conversar com Giovanni sobre o resultado do exame de DNA. Jonas flagra Sérgio discutindo com Miriam, mas ambos disfarçam a situação.

Miriam decide contar a Jonas que conheceu Sérgio no parto de Giovanni. Ísis finalmente beija Giovanni, confirmando que eles não são irmãos. Yeda começa a realizar a assessoria de Taís, e Pedro fica caidinho pela modelo.

Helena implora que Sérgio a ajude a salvar seu casamento com Jonas. Tony questiona Yeda sobre o relacionamento de Ísis. Cris tem um ataque de fúria por não conseguir falar com Giovanni. Natália afirma ser amiga de Carol. Giovanni apresenta Ísis como sua namorada, deixando Helena surpresa com a notícia.

"Elas por Elas" é uma nova novela escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson. A trama conta a história de sete amigas: Lara, Taís, Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol. Elas se conheceram durante um curso de inglês, mas foram separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia. Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma foto do grupo e decide reunir todas em sua casa. No entanto, o reencontro traz à tona antigas mágoas e grandes revelações, tornando o momento que deveria ser feliz em algo bem mais complicado.