'Rota Taylor Swift': cantora e amigas famosas amam estes restaurantes em NY

Depois de viver uma fase mais caseira nos últimos anos, como ela mesma admitiu no documentário "Miss Americana", Taylor Swift caiu na estrada — e não apenas para a "Eras Tour".

A cantora tem sido vista com outras amigas famosas — seu famoso squad — curtindo a noite de Nova York com alguma frequência. E alguns pontos são favoritos na rotina da pop star. Conheça os restaurantes e bares que não saem do seu radar:

Via Carota

Pratos do Via Carota, de inspiração toscana Imagem: Flickr Via Carota/Divulgação

Logo após a separação de Sophie Turner e Joe Jonas, ex de Taylor, a cantora foi fotografada com a atriz na chegada ao prestigiado restaurante de inspiração toscana no West Village. Desde que abriu em 2014, ele se tornou um imã para famosos: as atrizes Maggie Gyllenhaal, Jennifer Lawrence e o apresentador Andy Cohen já foram vistos circulando pelo local.

Taylor parece ser fã do restaurante, já que um dos primeiros cliques de paparazzi da cantora após sua separação do ator Joe Alwyn foi feita na saída do Via Carota. Com cardápio sazonal (ou seja, que muda de acordo com os ingredientes de cada estação) e drinques artesanais, ele é famoso por um clássico: cacio e pepe (R$ 137), além de insalata verde (R$ 106,55).

Via Carota

Rua Grove, nº 51, West Village, Nova York

viacarota.com

Emilio's Ballato

A gastronomia italiana tem mesmo o coração da pop star: há duas semanas, ela foi vista na casa comandada pelo chef Emilio Vitolo Jr., ex-namorado da atriz Katie Holmes. Taylor teria se deliciado no local na companhia de Blake Lively, Brittany Mohanes e, mais uma vez, Sophie Turner.

De inspiração napolitana, o Emilio's Ballato é comandado pela família Vitolo há gerações, desde 1956. Uma espécie de cantina das antigas e bem tradicional na porção inferior de Manhattan, é conhecido pelo charme simples que atrai celebridades do calibre de Matthew McConaughey, George Clooney e Justin Bieber. Segundo a Vogue americana, vale testar qualquer receita com molho sugo, especialmente o frango à parmigiana (R$ 188).

Emilio's Ballato

Rua Houston (lado leste), nº 55, Nolita, Nova York

ballatos.com

Zero Bond

Este é um dos favoritos de Taylor na cidade: só nos últimos meses, ela foi vista com Ed Sheeran, Blake Lively, Gigi Hadid e as irmãs Haim, em ocasiões distintas, curtindo jantares no clube privativo comandado por Scott Sartiano, que também gerencia o restaurante do Mercer Hotel e tem como clientes fiéis Tom Brady e Kim Kardashian, de acordo com o The New York Times.

April 20: Gigi Hadid with Taylor Swift, Blake Lively and the Haim sisters out for a girl's night out at a private club Zero Bond in New York. #GigiHadid



Check more: https://t.co/F08GTm0lsR pic.twitter.com/p6PvMLVSc3 -- Dear Gigi Hadid (@gihadidphotos) April 21, 2023

Pouco se conhece do cardápio do local, que tem uma rígida política de zero fotos e oferece serviço de restaurante completo, lounge, adega de vinho e uísque em cristais Baccarat, segundo a Vogue, além de um salão de Omakase — em que o chef guia a experiência gastronômica dos clientes. Na faixa etária de Taylor, entre 28 e 45 anos, a filiação ao clube sai por US$ 3.850 (R$ 19.500) ao ano, além de uma taxa de "iniciação" de US$ 1.000 (R$ 5.074).

Zero Bond

Rua Bond, nº 0, Noho, Nova York

zerobondny.com

Fouquet's

Chegou a vez da comida francesa no cardápio do "squad" de Taylor: a cantora já foi vista na companhia das irmãs Haim e de Sophie Turner no Fouquet's, um hotel no bairro de Tribeca comandado pela mesma família do Hôtel Barrière Le Fouquet's, em Paris.

O espaço conta com dois restaurantes: o Par Ici Café, focado em gastronomia vegana e opções baseadas em plantas, e a Brasserie Fouquet's, um típico restaurante popular francês assinado por Pierre Gagnaire — que ainda conta com lobby e bar no terraço. Não se sabe qual é a preferência do grupo, mas a Vogue americana já destacou a sopa de cebola da Brasserie como uma das melhores de Nova York.

Fouquet's New York

Rua Greenwich, nº 456, Tribeca, Nova York

hotelsbarriere.com/en/collection-fouquets/new-york.html

Temple Bar

Depois do jantar nada casual no Via Carota, Taylor e Sophie Turner finalizaram a noite neste bar em Noho já frequentado por Julia Fox. Com clima intimista e iluminação bastante escura, ele oferece a privacidade em seus salões Art Deco que seus clientes famosos tanto apreciam, assim como casais — já que a proposta é romantismo. Famoso pelo seu caviar, o bar ainda serve junto aos drinques petiscos de cubos de filé e queijo grelhado (R$ 101).

O cardápio também inclui alguns doces e cookies, além de ostras, sanduíches e outras delícias. Já a carta da casa conta com variedade de Champagnes, vinhos e coquetéis curiosos, como um batizado "Penicilina" a base de uísque escocês. Há opções não-alcoólicas inclusas.

Temple Bar

Rua Lafayette, nº 332, Noho, Nova York

templebar.co

Mulberry Bar

Recém-aberto em fevereiro, o Mulberry foi outra parada da nova dupla de melhores amigas, Sophie e Taylor, após o divórcio da primeira. Sua festa de abertura, no entanto, provou seu potencial para atrair estrelas: Camila Mendes, Sebastian Stan, Margot Robbie, Taika Waititi, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio marcaram presença, segundo o WWD.

Apesar de badalado, o novo endereço segue um mistério em relação a sua carta de drinques ou cardápio. Além do hype, a decoração, de acordo com a Vogue, pode ser o suficiente para atrair curiosos graças a murais de Emelie Törling com silhuetas inspiradas na obra de Jean Cocteau.

Mulberry Bar

Rua Mulberry, nº 240, Soho, Nova York

themulberrybar.com