Morte da mãe de Salete em 'Mulheres Apaixonadas' comove fãs 20 anos depois

A Globo exibiu nesta segunda-feira (16) o icônico capítulo da morte de Fernanda (Vanessa Gerbelli), mãe de Salete (Bruna Marquezine), na reprise de "Mulheres Apaixonadas" no "Vale a Pena Ver de Novo". Mesmo 20 anos depois da transmissão original, o público voltou a se comover com a cena.

Na sequência escrita pelo autor Manoel Carlos, Fernanda e Theo (Tony Ramos) estavam dentro de um carro quando se viram no meio de uma troca de tiros entre a polícia e bandidos. Durante o susto do tiroteio, o músico se lembrou de um pedido de Salete no qual a garota pedia que ele não deixasse sua mãe morrer.

Desesperado, Theo convence Fernanda de que o melhor é eles saírem do carro para fugir. No entanto, os dois acabaram no fogo cruzado e foram atingidos. O músico cai desacordado após ser baleado nas costas, enquanto a mãe de Salete morre atingida por uma bala no peito.

Nas redes sociais, internautas elogiaram o trabalho da equipe de produção, autor e elenco de Mulheres Apaixonadas.

Essa cena da Salete (@BruMarquezine) sentindo a mãe morrer e esses tiros na Fernanda é emocionante. Chorando vinte anos depois de novo !!#mulheresapaixonadas -- Paulo Egídio (@pinheiro_cd) October 16, 2023

Aff essa cena, o sofrimento da Salete só comecando #MulheresApaixonadas -- Samiadoidinha (@Samiadoidinha) October 16, 2023

manoel carlos o pai da teledramaturgia como pode ter escrito uma cena com tantas camadas, emblemático. #MulheresApaixonadas -- letargico (@sandreixonn) October 16, 2023

Que cena impactante! Depois de 20 anos, a gente sente tudo de novo.

Maneco maravilhoso.

E o diretor também.

E os atores, é claro!



Genial! #MulheresApaixonadas -- Kaká (@Kafebe13) October 16, 2023