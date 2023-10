Masp abre novas exposições indígenas nesta semana

O Museu de Arte de São Paulo, o Masp, abre nesta sexta-feira, 20, novas exposições. No 1º e 2º andares do museu, a coletiva Histórias indígenas, com cerca de 285 obras de artistas indígenas de diferentes regiões do mundo, apresenta diferentes perspectivas sobre as histórias indígenas da América do Sul, América do Norte, Oceania e Região Nórdica por meio da arte.

As obras de várias mídias e tipologias, origens e épocas,vão desde o período anterior à colonização europeia até o presente, e foram feitas por 170 diferentes artistas.

A mostra foi dividida em oito núcleos, Relações que nutrem: família, comunidade e terra (Canadá); A construção do ‘eu’ (México); Histórias de pintura no deserto (Austrália); Pachakuti: o mundo de cabeça para baixo (Peru); Rompendo a reapresentação (Maori, Nova Zelândia); Tempo não tempo (Brasil); Várveš: escondidos do dia (Sami, Noruega); e um núcleo temático intitulado Ativismos, criado por todos os curadores da exposição, entre eles, Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá e Renata Tupinambá, e convidados brasileiros e estrangeiros.

A outra exposição, Melissa Cody: céus tramados, que ocupará o 1º subsolo do museu, reúne 26 obras têxteis da artista diné/navajo (povo indígena da América do Norte) produzidas a partir de um tradicional tear navajo.

Em suas obras, Melissa Cody apresenta referências que vão das paisagens de seu território de origem no estado do Arizona, Estados Unidos, ao universo pop do videogame e da música. Em uma vitrine, os visitantes poderão conhecer as ferramentas e materiais que a artista utiliza em suas criações artísticas. A curadoria é de Isabella Rjeille e Ruba Katrib.

Masp

Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h

4ª a dom., 10h/18h

R$ 60