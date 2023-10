Maisa compartilha registros da primeira noite morando sozinha

A apresentadora Maisa decidiu morar sozinha e compartilhou registros da primeira noite em sua casa nova neste domingo, 15. Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, ela apareceu em fotos ao lado dos pais. Maisa também tirou selfies no espelho da nova residência, além de publicar um registro do quarto com malas. "Hoje saí de casa para trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa porque hoje é a minha primeira noite morando sozinha", escreveu.

A novidade surpreendeu alguns internautas que acompanham a carreira da artista desde a infância. Ela, que hoje tem 21 anos, começou a trabalhar como apresentadora no SBT aos 3.

"Lembro tanto de você pequenininha e sua mãe nos corredores do SBT. O tempo voa e me sinto tia", escreveu a atriz Tainá Müller. "Meu Deus, ontem você era uma criança", disse uma internauta nos comentários da publicação.

Usuários da rede social também passaram a dar dicas para os primeiros meses de Maisa morando sozinha, além de compararem a influenciadora com os pais. "A prima Maísa nem precisa de aplicativo para saber como será quando for mais velha e como seria se fosse homem", brincou outra internauta.