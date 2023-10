Jenny diz querer se desvincular do 'Miranda': 'Não tem mais sentido'

Em conversa com Tonzão na tarde desta segunda-feira (16), na sede de A Fazenda 2023 (Record), Jenny contou que quer se desvincular do sobrenome "Miranda".

Jenny: "Publicamente, eu quero ser chamada de Jenny Gontijo, quero ser conhecida como Jenny Gontijo, não Miranda";

Ela explicou. "Não tem mais sentido [o Miranda]. Quero me desvincular, mas não é tão fácil, não é tão simples assim".

A influenciadora citou o exemplo de Fred Desimpedidos que, no BBB23, adotou o nome "Fred Bruno".

Jenny: "Lembra o ex-marido da Boca? Que mudou o nome dentro do reality? Que o nome dele era..."

Tonzão: "Conheço o Fred."

Jenny: "Ele! Dentro do reality ele falou, não quero mais ser conhecido como Fred, porque meu nome é Bruno. Quero ser conhecido como Bruno. Ele mudou o nome dele dentro do reality, saiu pra fora e agora as pessoas chamam ele de Bruno."