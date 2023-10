Ísis de 'Elas por Elas', Rayssa Bratillieri quase viveu outra personagem

Rayssa Bratillieri é um dos destaques do primeiro mês de exibição de "Elas por Elas" na pele da ativista Ísis. No entanto, o público nem imagina que a atriz de 25 anos quase interpretou outra personagem na novela das seis.

Na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson, Ísis logo roubou a cena pela química com Giovanni (Filipe Bragança), com quem vive um romance à la Romeu e Julieta. Suas respectivas mães, Adriana (Thalita Carautas) e Helena (Isabel Teixeira), vivem às rusgas desde a adolescência desde que Jonas (Mateus Solano) traiu a primeira e engravidou a segunda.

No início deste ano, Rayssa foi convidada pela produtora de elenco Dani Pereira para fazer testes para duas personagens do remake de Elas por Elas. Além de Ísis, a atriz foi avaliada para interpretar ninguém menos que sua maior rival, Cris, papel que ficou com Valentina Herszage.

"Fui muito aberta para mostrar o que posso fazer. Se fosse para acontecer, iria rolar. Meu primeiro teste já foi presencial, na própria Globo, fazendo um monólogo para Ísis e para Cris", contou a atriz ao gshow.

Rayssa revelou que não pôde comparecer ao segundo teste, mas que ganhou outra chance ao ser chamada novamente pela equipe. Desta vez, ela contracenou com Filipe Bragança, que estava na disputa para viver Giovanni.

"Joguei para o universo, porque, se o personagem é para ser seu, ele vem. Isso é algo que eu converso muito com a Thalita (Carauta)", continuou.

"Queria muito fazer a Ísis. Nos testes, com a preparadora de elenco, deixei o foco total para a Ísis. E que bom! A Valentina está maravilhosa como a Cris. Acho que estamos nos lugares em que deveríamos estar."

Rayssa Bratillieri

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.