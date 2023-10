Irmã defende Cezar e alfineta Jenny após acusação: 'Caráter é o que falta'

Após Cezar Black exigir respeito em A Fazenda 2023 (Record), sua irmã, Aline Black, se pronunciou e criticou Jenny Miranda após acusá-lo de agressão. Veja o que a irmã do peão comentou a respeito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Twitter, a irmã do participante se pronunciou após o jogo da discórdia e pontuou que estava sendo difícil assistir ao reality rural.

É lamentável a gente ver o tipo de postura e comportamento nessas pessoas, mas enfim... está sendo difícil, mas a gente vê o que o Black está passando mais uma vez dentro do reality, Deus sabe de todas as coisas. O que falei e vou repetir: pessoas que não têm caráter a gente entende. Ele é um homem negro, assim como eu sou uma mulher negra, e nós merecemos respeito porque o Black, em momento nenhum, fez nenhum tipo de agressão, ele simplesmente foi afastar uma briga para evitar um problema maior. Só espero que isso seja visto de uma forma correta, com respeito.

Além disso, nos stories do Instagram, reforçou que o peão sempre foi amoroso e que calúnia é crime: "Passando aqui para deixar bem claro que feminicídio é crime, calúnia também. Nós fomos criados em um lar onde nós temos um pai e uma mãe, no qual a gente nunca passou, nem presenciou nenhum tipo de agressão (...). Para deixar claro que Black sempre foi amoroso e carinhoso."

No sábado (14), Aline Black também se pronunciou sobre a acusação de Jenny, chamando a participante de "sem caráter".

A Jenny e a Kally se desentenderam, a Jenny foi para cima da Kally e o Black foi afastar a briga. Nisso, ela empurrou o Black, que estava segurando o braço dela. Agora, está criando uma situação, dizendo que o Black agrediu ela. Jenny, caráter é o que te falta. Não é à toa que a sua filha esculhamba com você nas redes sociais. Acho que você ainda não aprendeu que mulher precisa ter caráter.

Confira o post a seguir:

Bom dia amores.

Estou aqui indignada com tamanha falta de caráter dessa Jenny. Como que pode acusar @cezarblackk de agressão.? Conhecendo ele como conheço, ele nunca iria tocar numa mulher, e nem em ninguém.

Cezar é bom, e seu coração melhor ainda.



Jenny expulsa já! pic.twitter.com/R0GTgW2KkT -- Aline Black ?? (@_AlineBlack) October 14, 2023

O que aconteceu?

Jenny Miranda e Kally se desentenderam após um absorvente ser jogado no vaso sanitário.

Vendo a situação, Cezar se intrometeu e separou as duas peoas, a fim de contê-las evitar uma agressão.

Após o movimento de Black, Jenny acusou o peão de machucar seu braço.

Ao closet, a peoa chamou a produção e disse que estava machucada depois de Cezar separá-la na briga. Em papo com outros participantes, afirmou que estava com o braço vermelho e que ele a puxou. "Eles vão tomar uma decisão. Se ele realmente me machucou, quero que saia da casa", disparou.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 7721 votos 0,31% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 4,60% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 1,49% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,18% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 10,91% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,17% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,35% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 0,05% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 22,95% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,64% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 22,55% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 26,33% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,18% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 7,16% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,54% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,12% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,08% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7721 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados