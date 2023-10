Gkay revela que sofre xenofobia por causa de looks: 'Não vou mudar'

Gkay, 30, desabafou em suas redes sociais sobre sofrer xenofobia por causa dos looks eleitos por ela.

No Instagram Stories, a influenciadora respondeu a comentários que recebe sobre falta de interesse de diversas marcas em oferecerem parcerias com ela.

"'Nunca foi tão forte, tão chique, você ser você mesma' É isso que me move. Só eu sei o que passo aqui, sobre ouvir coisas como: mico, não segura o look, não é chique, não queremos nos associar com ela, ela não é elegante... Xenofobia disfarçada, enfim, só eu sei", respondeu.

Gkay continuou sua reflexão.

"Já pararam para pensar por que nenhuma marca daqui me contrata para trabalhos de moda?! Mesmo batendo recordes lá fora, mesmo sendo reconhecida, mesmo estudando inglês todos os dias para poder passar uma mensagem legal?. Pois é. Mas tenho algo para dizer: NÃO VOU MUDAR MEU JEITO, minha essência, o que eu amo, só para entrar em um grupo seleto que precisa que você seja exatamente o que eles querem para se encaixar no mundo deles. Dispenso e escolho ser eu", completou.

Não é a primeira vez que a influenciadora diz sofrer xenofobia nas redes sociais.

Em abril do ano passado, ela exibiu prints de mensagens que criticavam sua aparência e seu sotaque nordestino.

"Eu admito todo tipo de crítica aqui na internet. Do meu corpo, minha cara, meu cabelo. Mas coisa relacionada a minha origem, ao meu sotaque e ao meu Nordeste, é processo, para cadeia. Porque xenofobia é crime. Pode me esculhambar, mas não toque no meu estado. Não admito", disse ela.

Gkay também afirmou que usuários criam perfis fakes para atacá-la nas redes.

"Não adianta usar fake, nem correr porque a gente já está rastreando o IP. Porque tem como fazer isso, viu, gente? Tem como rastrear bem bonitinho de onde a pessoa é. Não cometeu crime? Agora, a gente vai atrás de vocês. Vamos parar com esse negócio de 'pessoas assim não merecem atenção'. Merecem, sim. Racista, xenofóbico e homofóbico têm que estar dentro da cadeia. Vamos dar atenção, sim", postou, na época.