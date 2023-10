Filme de turnê de Taylor Swift arrecada menos que estimativa inicial

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O filme-concerto da estrela pop Taylor Swift vendeu 123,5 milhões de dólares em ingressos em todo o mundo no fim de semana, cifra um pouco menor do que as estimativas iniciais de bilheteria, disse nesta segunda-feira a distribuidora AMC Theatres.

A AMC havia projetado no domingo que o total global de bilheteria para "Taylor Swift: The Eras Tour" alcançaria entre 126 milhões e 130 milhões de dólares em vendas para as exibições de quinta a domingo.

Aproximadamente 92,8 milhões de dólares do total mundial vieram dos Estados Unidos e do Canadá, disse a AMC, abaixo dos 95 milhões de dólares previstos no domingo.

"The Eras Tour" ainda detém o recorde de filme-concerto de maior bilheteria da história. O recordista anterior, o filme "Never Say Never", de Justin Bieber, de 2011, arrecadou 99 milhões de dólares em todo o mundo durante sua exibição.

A presença do público no filme de Swift trouxe um impulso bem-vindo para os cinemas, que enfrentam um outono desanimador devido a uma greve de atores de Hollywood que forçou os estúdios a adiar títulos como "Duna: Parte 2".