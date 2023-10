Estreia de Jefinho na TV termina em crise de ciúmes e vexame ao vivo

Do BOL em São Paulo

A trama de "Fuzuê" ficará ainda mais enigmática nesta semana. No episódio desta segunda-feira (16), Bebel pressiona Maria Navalha e questiona se César é o pai biológico de Luna. Miguel demonstra ciúmes quando Luna revela que irá com Jefinho em um programa de televisão.

Rui encoraja Olívia a ir até a casa de Nero. Cecília se surpreende ao ver um desenho de Dama de Ouro segurando um bebê nos braços, feito por Cata Ouro. Preciosa exige que Heitor consiga o dinheiro necessário para negociar com Merreca.

Pascoal instrui o empresário a informar onde estão localizadas as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Maria Navalha confessa a Rejane sobre seu encontro com Bebel. Bebel fica apreensiva com a possibilidade de Preciosa descobrir que Luna é sua irmã biológica.

O delegado Barreto fica chocado quando Cecília mostra os novos desenhos feitos por Cata Ouro. Durante sua participação em um programa de TV, Jefinho enfrenta dificuldades com quantidade de câmeras e para de cantar do nada.