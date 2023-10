Diabão amputa mais dois dedos em modificação extrema para ter garras; veja

O tatuador Michel Praddo, 49, conhecido nas redes sociais como Diabão, amputou mais dois dedos e agora possui apenas sete dedos completos em ambas as mãos.

Praddo removeu o dedo mindinho e metade do dedo anelar da mão direita. Anteriormente, o paulista havia removido o dedo anelar da mão esquerda.

Em postagens no Instagram, Diabão compartilhou fotos do resultado. Segundo explicou, as novas mudanças físicas fazem parte do projeto "Las Garras", ou seja, para obter "garras".

A modificação corporal em Michel Praddo foi feita pelo argentino Frozz, que recebeu elogios do brasileiro por seu trabalho "lindo e refinado".

Diabão possui diversas modificações em seu corpo, entre as quais estão implantes de silicone e implantes transdermais, 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele), remoções de outras partes do corpo além dos dedos, como parte do nariz, orelha, mamilo e umbigo, tatuagens por cerca de 85% do corpo, inclusive os olhos, bifurcação nas laterais da boca, entre outros procedimentos.

Michel Praddo também detém o recorde mundial de ser o homem mais "modificado" do mundo, o que lhe rendeu uma vaga no livro dos recordes.