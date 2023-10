De fio-dental úmido, Alisha Lehmann exibe corpaço após 'proposta indecente'

Do BOL, em São Paulo

A jogadora de futebol Alisha Lehmann recentemente encantou seus seguidores no Instagram ao compartilhar uma série de fotos deslumbrantes, capturadas durante sua estadia nas belas praias das Bahamas. Nas imagens, Lehmann é vista aproveitando a serenidade à beira-mar, com um fio-dental risa e o corpo levemente molhado pelas ondas que quebram suavemente na areia dourada. A paisagem paradisíaca destaca não apenas a beleza natural, mas também a serenidade que a atleta encontrou em meio ao cenário tropical.

Lehmann trouxe à tona uma revelação surpreendente em um recente podcast. A atleta, que é amplamente reconhecida por sua habilidade no campo, compartilhou que recebeu uma proposta financeira significativa de um famoso para passar uma noite com ela.

A proposta, avaliada em mais de R$ 500 mil, gerou especulações e curiosidade entre os fãs, mas a jogadora optou por manter em sigilo a identidade da pessoa por trás da oferta. De maneira firme, Lehmann afirmou que recusou a proposta.

As revelações de Alisha Lehmann provocaram reações diversas nas redes sociais, com fãs expressando apoio à sua decisão de recusar a proposta e elogiando sua postura. A atleta suíça, que atualmente joga pelo Aston Villa na Inglaterra, continua a ser uma figura inspiradora dentro e fora do campo, destacando o foco nas conquistas profissionais em meio à pressão da fama.