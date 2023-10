Cezar orienta Shayan sobre peoas: 'Elas podem estar falando mal de tu'

Cezar conversou com Shayan e fez um alerta para o aliado de A Fazenda 2023 (Record). Segundo ele, poderia ser perigosa a aproximação entre duas peoas.

Cezar: "Sabe uma coisa que me incomoda? Falei para as meninas agora, te incomoda o fato de a Simioni estar com a Nadja agora?"

Shay: "Não."

Cezar: "Não te incomoda em nada? Saber que elas podem estar falando mal de tu, da Alicia."

Shay: "Acho que elas podem falar, é nosso jogo."

Cezar: "Não é questão de fazer o jogo. Igual eu estou p*to com o Henrique por conta disso..."

Shay: "Eu acho mais fácil a gente ter o Henrique junto com o Radamés perto da gente, por conta da habilidade, que dá para a gente ganhar prova, do que a gente cortar ele de vez e largar.

Cezar: "Não é sobre cortar de vez ou não cortar. Você não pode sentar na minha mesa e discutir comigo estratégia e sentar na mesa de pessoas que estão falando mal da gente, para estar lá discutindo estratégia. Eu não concordo, é o tipo de pessoa que eu acho jogo duplo, jogo falso."

Shay: "Você não quer falar isso para ele?"

Cezar: "Sim, quando ele vier falar comigo, eu vou falar."

Após o jogo da discórdia, Shayan discutiu com André e tretou com Márcia Fu.

