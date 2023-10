Cabrini visita áreas atacadas pelo Hamas e público se admira: 'Corajoso'

No Domingo Espetacular de ontem, Roberto Cabrini mostrou o resultado dos ataques do Hamas em Israel.

Segundo a Record, ele foi o único jornalista brasileiro a visitar os escombros da rave atacada pelo grupo extremista no último dia 6. Ele mostrou os abrigos onde centenas de pessoas tentaram se esconder dos ataques, como um bunker e banheiros químicos. Em seguida, mostrou vídeos dos extremistas fazendo vítimas nos mesmos locais:

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Em Israel, Roberto Cabrini mostra detalhes do local atacado pelo grupo Hamas, onde acontecia uma festa rave, que terminou com a morte de mais de 200 pessoas



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/0hkSbjDnFi -- Domingo Espetacular (@DomEspetacular) October 15, 2023

Nas redes sociais, o público elogiou o trabalho de Cabrini. "Roberto Cabrini é um dos maiores jornalistas do Brasil, que cara corajoso", escreveu uma telespectadora no X (ex-Twitter).

"Todo mundo querendo sair do meio, e o Cabrini: 'Opa, tem nada pra fazer no Brasil, vou ali na guerra um pouco'. Cabrini só não vai fazer reportagem no inferno porque não dá! O homem gosta do perigo. Para mim, é o melhor jornalista, um ícone da comunicação. Tem todo meu respeito", admirou outra usuária da rede social.

Todo mundo querendo sair do meio e o Cabrini?

OPAAA! TEM NADA PARA FAZER NO BRASIL VOU ALI NA GUERRA UM POUCO. KKKKKK

Cabrini só não vai fazer reportagem no inferno pq não da🤣

O homi gosta do perigo

Para mim, é o melhor jornalista, um ícone da comunicação. Tem todo meu respeito. pic.twitter.com/YsAqPB4KpX -- ☆ 𝐋𝐈𝐙𝐄☆|📖: (@lizecomenta) October 14, 2023

Outro telespectador brincou: "Roberto Cabrini é o nosso James Bond da notícia".

Cabrini também precisou interromper uma entrevista após ouvir um alerta de bomba. Em reportagem exibida no Jornal da Record, ele falava com uma brasileira em Ashkelon, no Sul de Israel, quando as sirenes de alerta começaram a tocar. Os dois correram para a escadaria do prédio, de onde ouviram as bombas. Confira o vídeo: