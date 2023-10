'Agi pelo dinheiro': 5 atrizes que já se arrependeram de fazer filme pornô

A vida como artista pornô traz deslumbramentos pela fama e pelo dinheiro. Entretanto, ao fim do auge na indústria de entretenimento adulto, as celebridades se mostram arrependidas pela exposição.

Vícios, doenças sexualmente transmissíveis, vergonha e depressão estão entre as consequências mais relatadas pelas ex-atrizes do cinema adulto.

Splash reúne a lista dos nomes e os motivos de elas lamentarem essa parte da carreira.

"Sinto pena"

Demitida da Playboy por defender o Hamas, Mia Khalifa encabeça a lista das ex-atrizes pornôs que não gostam de lembrar do passado. Ela ficou famosa ao protagonizar 11 filmes de entretenimento adulto.

Mia fez sua estreia nesse ramo em 2014 e permaneceu nele por apenas um ano. Desde então, a famosa faz uma série de críticas à indústria pornô, classificando-a como um ambiente "tóxico".

Ao jornal El Pais, Mia disse sentir "pena" de seu passado pornô. "Quando me atacam nas redes sociais e usam minhas fotos em filmes pornôs, não me reconheço naquela pessoa. E sinto pena dela, por onde ela estava mentalmente e por quão pouco eu me amava e me respeitava, por como tentava ganhar a aprovação dos outros."

Mia Khalifa tem vídeos virais do pornô bombando quase 10 anos após aposentadoria Imagem: Reprodução/Instagram @miakhalifa

"Sempre foi contra os meus princípios"

Gretchen, conhecida como a rainha do bumbum, se arrependeu de ter protagonizado filme pornô "La Conga Sex", lançado em novembro de 2006, com o ex-namorado Guto Guitar, o DJ Silverado.

No livro "Gretchen, Uma Biografia Quase Não Autorizada" (2015), a artista revelou ter faturado cerca R$ 1,5 milhão e aceitou a proposta de fazer o filme em virtude de problemas financeiros.

Em entrevista à revista Época, em 2015, ela relatou ter nojo da experiência. "Eu mudaria a situação do filme adulto, sabe? Se puder usar esse termo, eu agradeço. Isso sempre foi contra os meus princípios."

Apesar do dinheiro ter ajudado, ela diz que o trabalho é motivo de grande arrependimento. "Paguei e ainda estou pagando, talvez pague eternamente. Em contrapartida, não me arrependo do dinheiro recebido. Na época, eu frequentava a igreja evangélica e foi horrível conviver com o julgamento de algumas pessoas. Me arrependo, e isso é um direito meu. Odiei e jamais faria novamente."

Gretchen gravou filme adulto com ex-namorado Imagem: Reprodução/Instagram

"Me desumanizei"

Conhecida como Octomon, a ex-atriz pornô Nadya Suleman não tem boas lembranças dos tempos em que atuava no mundo erótico para ter dinheiro para o sustento de seus 14 filhos.

Em entrevista à revista Touch, ela contou que fez filmes eróticos e striptease após a sua rotina como mãe de oito gêmeos parar de render dinheiro com espaço dado aos reality shows da TV norte-americana.

Tudo que fiz no passado foi por dinheiro, para colocar comida na mesa.

Nadya Suleman

A artista desabafou que "estava desesperada" quando iniciou a expôr o seu corpo — em vídeos eróticos solos — em troca de dinheiro. "Eu me desumanizei completamente com o pornô e o striptease. Eu estava tão desesperada, pois vi que estávamos à beira de nos tornarmos sem tetos. Então, ao invés de colocar meus filhos diante das câmeras, preferi fazer isso apenas comigo."

Nadya Suleman com seus oito filhos. A ex-atriz pornô também tem mais seis filhos Imagem: Reprodução/Instagram

"Cenas cansativas e forçadas"

Cansada da rotina cansativa e humilhante como atriz pornô, Vanessa Danieli deixou a indústria dos filmes adultos para investir na carreira como analista de marketing de influência e youtuber do segmento geek.

Aos 22 anos, ela começou a carreira na indústria de filmes adultos em razão da necessidade de dinheiro pela falta de apoio de seus familiares. Com a medida, ela precisou abandonar o sonho de se formar na faculdade para se tornar atriz pornô.

Entrei por necessidade e me arrependo muito. Tudo ali no set não era montado como prometido, era caseiro, sem uma cópia do contrato, cenas cansativas e muito forçadas, tudo era sofrimento, foi uma fase bem difícil. Tenho traumas até hoje. A ideia do livro surgiu justamente para alertar outras mulheres. contou Vanessa Danieli, em entrevista a Splash.

Apesar de ter conseguido ganhar dinheiro, Vanessa passou a se incomodar com a rotina cansativa de gravações e humilhações vividas dentro dos sets de filmagens eram pesadas. Em 2016, ela decidiu mudar de carreira e abriu um canal no YouTube, o Barbaridade Nerd.

"Mesmo assim sou criticada. Primeiro era alvo porque tinha entrado no pornô, depois porque sai e não tinha direito a uma vida digna, a uma vida 'normal', como, por exemplo, casar, ter uma família e outro trabalho, disse Vanessa

As pessoas são cruéis e hipócritas. Hoje, eu faço tratamento psiquiátrico para não pirar, essa coisa de fazer parte do pornô é pesado e gera muitas frustrações, pois as pessoas glamorizam a pornografia e não pensam em tráfico e exploração sexual. Pensei em suicídio muitas vezes por não aguentar a pressão. Vanessa Danieli

Vanessa Danieli deixou a indústria pornô e investe na carreira de youtuber Imagem: Reprodução/Instagram

"Agi pelo dinheiro"

Cleo Cadillac fez fama como afilhada de Rita Cadillac, mas não gosta de relembrar o seu passado na indústria de entretenimento adulto. "No começo me arrependi muito, fiquei bastante triste e depressiva, mas depois me acostumei com os comentários", confessou ao R7, em 2016.

Dois anos depois, em entrevista ao TV Fama (RedeTV!), ela afirmou que só aceitou o convite para entrar no mundo adulto por questões financeiras. "Eu me arrependi bastante. Não teria feito se fosse hoje. Agi pelo impulso, pelo momento e pelo dinheiro".