Assassin's Creed na Amazônia? Diretor sonha com capítulo latino da franquia

Novo capítulo da franquia da Ubisoft, Assassin's Creed: Mirage foi um dos destaques da desenvolvedora na Brasil Game Show 2023. Fabiano Vassao, artista brasileiro e diretor de arte do jogo, compareceu ao evento e falou sobre o seu sonho de explorar algumas culturas da América do Sul no futuro.

"Eu, como fã e sem nada a ver com o lado profissional, gostaria de ver a franquia trabalhando um pouco com a história da América do Sul e América Central como um todo. Os andinos e os maias têm muitas coisas interessantes para preencher. Há boatos de uma civilização escondida da Amazônia que seria muito legal de trabalhar, todo esse conceito de cidades perdidas."

Fabiano Vassao, em entrevista a Splash

O diretor explicou que a Ubisoft conta com uma equipe de historiadores e arquitetos para recriar a sociedade de séculos passados. "Esse é o grande valor da Ubisoft, que se esforça para recriar esse universo de fatos históricos. É um time gigante de historiadores e consultores de diversas áreas que estudam de roupas à caligrafia da época".

Apesar do esforço para recriar a Bagdá do século IX de forma fiel aos fatos, Vassao reforçou a liberdade criativa da equipe para fazer de Mirage uma homenagem às origens da franquia. "Ele tem esse poder de condensação de ser a mesma experiência dos primeiros jogos condensados e manter os pilares de Assassin's Creed, que são o credo, o parkour e os assassinos. Quem jogou os originais vai ter essa lembrança do passado."

Equipe de Mirage manteve contato constante com a comunidade de fãs para fazer o jogo perfeito. "Nós estudamos e trabalhamos muito, mas sempre consultando a comunidade. É uma via de mão dupla que acontece ao longo da produção. Eu posso dizer que, durante os dois anos e meio de desenvolvimento, nós não paramos de conversar com fãs, com a comunidade local e com historiadores.

Fabiano Vassao, diretor de arte de Assassin's Creed: Mirage Imagem: Ubisoft/Divulgação

Segundo o artista, o fato de Assassin's Creed: Mirage ter uma história mais condensada, com minutagem menor do que os anteriores, a equipe criativa foi capaz de priorizar detalhes que entregassem uma melhor experiência para os consumidores.

"Todas as movimentações foram polidas e adicionadas com mais movimentos, então temos muito mais parkour neste jogo. Nós pegamos algumas ações dos primeiros jogos e melhoramos. Também incluímos o salto com vara, por exemplo, que não tinha antes. Nós ampliamos e melhoramos as animações para fluir melhor no gameplay. É sempre uma questão de evoluirmos jogo após jogo."

Assassin's Creed Mirage foi lançado em 5 de outubro e está disponível para PS4 e PS5.