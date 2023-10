Após ultimato inesperado, Maria Navalha revela o real pai biológico de Luna

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Fuzuê" desta segunda-feira (16), Bebel coloca Maria Navalha contra a parede e pergunta se César é o pai biológico de Luna. Miguel se morde de ciúmes quando Luna revela que acompanhará Jefinho em um programa de TV.

Rui incentiva Olívia a ir até a casa de Nero. Cata Ouro faz um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo, e Cecília se surpreende. Preciosa exige que Heitor consiga o dinheiro para negociar com Merreca.

Pascoal manda o empresário avisá-lo onde ficam as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Maria Navalha confidencia a Rejane sobre seu encontro com Bebel. Após confirmação feita por Maria Navalha, Bebel fica desesperada com a possibilidade de Preciosa descobrir que Luna é sua irmã biológica.

O delegado Barreto cai pra trás de choque após Cecília mostrar os novos desenhos feitos por Cata Ouro. Durante sua participação em um programa de TV, Jefinho se atrapalha com as câmeras e para de cantar.