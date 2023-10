Após teste de DNA, Helena morre do coração com revelação de Giovanni

No capítulo de "Elas por Elas" desta segunda-feira (16), Adriana aconselha a filha Ísis a conversar com Giovanni sobre o resultado do exame de DNA. Jonas flagra Sérgio discutindo com Miriam, mas os dois disfarçam.

Míriam abre boca de sacola e explica para Jonas que conheceu Sérgio no parto de Giovanni. Ísis finalmente beija Giovanni, confirmando que os dois não são irmãos. Yeda começa a fazer a assessoria de Taís. Pedro fica apaixonadinho por Taís.

Helena implora para Sérgio ajudá-la a salvar seu casamento com Jonas. Tony sonda Yeda sobre o status de relacionamento de Ísis.

Cris tem um ataque de fúria por não conseguir falar com Giovanni. Natália afirma ser amiga de Carol. Giovanni apresenta Ísis como sua namorada, e Helena morre do coração com a notícia.