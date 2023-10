Anitta posta foto íntima com homem no chuveiro e fãs apontam astro italiano

Anitta, 30, provocou a curiosidade dos fãs ao postar uma foto em que aparece beijando um rapaz "misterioso" embaixo do chuveiro.

Na Imagem, compartilhada no Instagram neste domingo (15), o vapor torna difícil a identificação do homem, mas os seguidores da artista apontaram que seria o cantor italiano Damiano David, 24, vocalista da banda Maneskin.

"Para não falarem que estou me exibindo... Adivinha quem? Mil vezes... Em breve", escreveu Anitta na legenda.

Nos comentários, alguns fãs especularam que pode ser o novo trabalho audiovisual da cantora, enquanto outros disseram ser Damiano , sobretudo por uma marca na mão do italiano parecida com a do homem que surge na foto com a funkeira.

Os rumores de um possível affair entre Anitta e Damiano surgiram durnte o VMA deste ano. Na ocasião, o italiano foi flagrado olhando várias vezes para a brasileira.

Vale destacar que recentemente, em entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha, Anitta disse estar solteira desde o rápido affair com o ator italiano Simone Susina, em agosto. Na ocasião, ela também explicou por que deixou de se relacionar com brasileiros.