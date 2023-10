Alho ou cebola: qual vai primeiro no refogado? Aprenda e evite sabor amargo

Cebola e alho é uma dupla que marca presença nos pratos do dia a dia. Os dois na panela, com um pouquinho de gordura, são capazes de transformar um feijão sem graça ou uma sopa com pouco gosto.

Mas da mesma forma que o refogado pode dar brilho, também pode deixar um sabor forte e desagradável de queimado caso o processo não seja feito direitinho.

A cozinheira Heloísa Bacellar, do site Na Cozinha da Helô, explica aos leitores de Nossa como fazer.

Segundo ela, em qualquer refogado, a ordem de entrada na panela está relacionada com a umidade do alimento. Ou seja, com a quantidade de água.

Cebola, salsão, pimentão e alho-poró, que são mais úmidos, devem ser colocados antes de outros ingredientes, como alho e cenoura.

Se a gente colocar o alho junto com a cebola, o alho vai queimar. Não precisa esperar a cebola dourar, mas quando tiver perdido o aspecto de cebola crua, pode adicionar o alho.

Se você for do tipo apressadinho e quiser adiantar as etapas, coloque um pouco de sal junto com a cebola. Assim, ela vai desidratar com mais rapidez e o alho aguardará menos tempo na bancada.