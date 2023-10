'Essa mulher é perigosa', dispara Shayan após treta com Márcia Fu

Após André discutir com Shayan em A Fazenda 2023 (Record), foi a vez de Márcia Fu. No quarto, a ex-atleta detonou o peão, levando-o a criticá-la para seus aliados depois.

Márcia: "Shay, eu não quero papo com você. Não estou soltando indireta, estou soltando direta mesmo. Eu voltei, viu, colega?! Sua turminha me mandou para a Baia e eu voltei."

Shay: "Mas eu também voltei."

Márcia: "Vocês se f*deram hoje. Bem feito! Nossa senhora, o André te arregaçou, te chamou de falso para baixo. Vai lá fazer pulinho com eles, você não é homem? Bem feito! Voltei, você está feliz? Me manda de novo, seu palhaço."

Críticas à Márcia Fu

Após a discussão, Shay se reuniu com seus aliados e criticou a postura da ex-medalhista olímpica. Em papo com Radamés, reforçou que nunca ninguém o ofendeu tanto em A Fazenda como ela.

Radamés: "Eu imagino... e falei isso com ela ali agora, antes de ela descer para a Baia, falei: 'para com isso porque, semana passada, tu foi escorraçada também e não ficou ninguém aqui em cima jogando letrinha para você."

Shay: "Porque, se não, ela ia enfartar. Ela chegou em mim: 'Shay, na hora da votação, não fala nada'."

Radamés: "Só não perca a sua razão. Sabe por quê? Eu gosto para car*lho de você, acredito muito em você, no seu jogo, na sua índole, no seu caráter de verdade. Estou te falando aqui de irmão."

Shay: "Eu tenho consciência limpa. Se eles quiserem me colocar na roça de novo, eu vou sentar na roça. Se o público quis me tirar, tenho consciência limpa. Se o público quiser me colocar dentro do jogo, tenho consciência limpa. Meu coração está calmo, só que eu estou sendo ofendido por uma pessoa que só fiz bem, só respeitei."

Radamés: "Não entendo essa perseguição, essa coisa que ela está assim contigo. Acho que não tinha necessidade."

Alicia se juntou ao grupo e concordou que Márcia estava perseguindo Shayan em A Fazenda 15.

Alicia: "Desde lá ela está falando mal de você, um monte. Ela está se sentindo toda grandona agora, quando convém ela chora, ela faz drama, ela se faz de vítima. Engraçado..."

Shay: "Essa mulher é perigosa, as coisas que ela fala... me ofende, ofende a minha família, minha honra, tudo o que eu tenho de valores. Vocês não sabem nem da metade do que ela falou para mim. Vagabundo? Dá vontade de falar, vagabundo é... não vou falar."

Shay: "Eu fiquei muito mal... na hora que falou da minha mãe eu quase levantei. Ela tem idade para ser a minha mãe, vira e me fala uma coisa dessa."

