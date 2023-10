Taylor Swift e Travis Kelce são vistos de mãos dadas em festa de NY

Taylor Swift, 33, foi vista de mãos dadas com Travis Kelce, 34. Os dois estavam a caminho para uma festa "after" do programa Saturday Night Live, em Nova York (EUA). Os dois tiveram participações especias no primeiro episódio da nova temporada.

Embora ainda não tenham comunicado oficialmente o namoro, o relacionamento da cantora com o jogador de futebol americano está cada vez mais público.

O que se sabe do casal

Taylor Swift terminou o relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyin. Depois disso, ela teve um rápido relacionamento com Matty Healy. Em pouco tempo, boatos apontavam que ela estaria se envolvendo com Travis Kelce, atleta do Kansas City Chiefs.

Desde setembro, os indícios do relacionamento começaram a ficar mais fortes quando o casal foi visto deixando o Arrowhead Stadium, no Kansas, após um jogo de Travis.

No mesmo jogo, Taylor foi vista na torcida, ao lado da mãe de Travis, Donna Kelce.

Já em outubro, uma fonte próxima ao jogador, disse à revista People que os dois estariam vivendo algo não muito sério.