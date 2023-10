Suposta filha de Leonardo agradece carinho que recebeu após pedir DNA

Dyane Akacio, 27, suposta filha do cantor Leonardo, 60, agradeceu o carinho e o acolhimento recebido após pedir um exame de DNA do sertanejo.

Gente, obrigada de coração pelo carinho e acolhimento. Dyane Akacio

A modelo e cantora repostou uma publicação feita por uma usuária do Instagram que diz: "Se ela não for filha de Leonardo pelo menos parece com ele... E se for, uma salvou, canta bem igual a ele."

Entenda o caso

A modelo Dyane Akacio, 27, afirma ser filha biológica de Leonardo. Ela diz que o segredo de sua paternidade foi revelado só agora, através de uma carta escrita por sua mãe, que era uma paciente terminal de câncer.

Em 12 de outubro, Dyane contou ter sido bloqueada nas redes sociais pelo cantor e que não tem certeza se é filha dele.

Dyane Akacio mora em Lisboa (Portugal) e respondeu algumas perguntas dos fãs sobre o assunto em seu Instagram. "Apesar de ter sido bloqueada, eu perguntei para uma pessoa próxima dele, que me confirmou que não foi o cantor que fez isso."

Realmente é filha do Leonardo? "Não tenho [certeza de que sou filha do Leonardo]. Estamos em busca da verdade", disse.

Não quer pensão. "Jamais (pediria pensão). Meu intuito é unicamente saber a verdade, respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer."

Questionada sobre a equipe do músico ter entrado contato com ela, negou. "Ainda não".