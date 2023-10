Sonic: Diretor aposta em nostalgia para conquistar antigos e novos fãs

"Sonic Superstars", novo jogo do ouriço azul que marcou a história dos games, é o destaque do estande da Sega na Brasil Game Show 2023. Em sua primeira participação no evento, o estúdio trouxe Takashi Iizuka, produtor e diretor criativo da franquia, para falar sobre o projeto.

Com lançamento marcado para 17 de outubro, Sonic Superstars tem como trunfo a sensação de nostalgia causada nos jogadores que acompanham a franquia há 30 anos. O jogo mistura o formato clássico 2D com gráficos de última geração, com o intuito de dar ao fã a mesma sensação de quando comandou Sonic pela primeira vez.

"Nós tínhamos dois grandes objetivos para esse projeto. O primeiro era mostrar que este é um clássico jogo de Sonic. Nós queríamos ter certeza de que conseguiríamos presentear os fãs com um jogo que eles amam há 30 anos. Quem jogou naquela época ainda ama e apoia a franquia"

Takashi Iizuka, em entrevista para Splash

A equipe criativa liderada por Iizuka recriou a fórmula 2D usando aspectos do 3D visando também o público moderno. "Nós queríamos expandir a audiência e fazer com que os fãs antigos se sentissem confortáveis ao jogar Sonic Superstars, mas também queríamos conquistar o público que não estava lá há 30 anos para jogar os clássicos."

Para Iizuka, a resposta dos fãs que já tiveram a oportunidade de jogar o mais novo título da franquia foi positiva. "Nós passamos por países como Alemanha e Japão, além do Brasil, e muitos fãs disseram que se sentiram em casa ao jogar. É incrível que as pessoas estejam gostando dos gráficos e se divertindo."

O diretor vê a concorrência com grandes jogos da atualidade como um incentivo para a equipe da Sega se manter criativa. "Estamos em uma época na qual a indústria tem vários títulos de sucesso e de muita qualidade. São muitos conteúdos e muitas ideias, então nós precisamos seguir inovando para trazer novas experiências e entretenimento."

Feliz com o apoio dos fãs, Takashi Iizuka agradeceu o carinho do público que acompanha a franquia Sonic há 30 anos e que possibilitou a expansão para outras mídias, como o filme live-action e animações.