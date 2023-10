'Mentiras absurdas': Sandy expõe dor ao agradecer texto de Valter Hugo Mãe

Sandy, 40, compartilhou o texto de Valter Hugo Mãe sobre o fim do seu casamento com Lucas Lima, 41, e agradeceu ao escritor português pelas palavras.

Em tempos difíceis de atravessar, quando eu tenho lido tantas mentiras absurdas sobre minha vida, escritas por gente tão pequena de alma, recebo um dos maiores presentes que já recebi. Sandy

O que aconteceu

Sandy elogiou as palavras usadas pelo escritor em reportagem. "Este texto foi, sim, como um sinal. Foi um abraço incrivelmente acolhedor. Obrigada", escreveu Sandy.

Lucas Lima também elogiou. "Aprender a ouvir as vozes certas e emudecer o barulho é tão difícil, né? Mas que essa voz tão linda grite nos nossos corações e seja luz."

Xororó, pai da cantora, comentou sobre a qualidade do texto. "É muita emoção, como pai, admirador e fã! Muito orgulho mesmo!", disse Xororó.

"Lindo demais. O Valter tem um olhar tão bonito para o nosso povo brasileiro, para nossa cultura, e foi especial vê-lo escrevendo sobre vocês. Acompanho ele há tempos, mas é sempre uma surpresa a forma como ele sabe elogiar os artistas que eu admiro. Dessa vez não podia ser diferente! Você merece, Sandy! Um beijo enorme de uma fãzona", escreveu Alice Wegmann.

"Você transborda arte!! Desde criança! Obrigada por alegrar nossas vidas e nos inspirar tanto", disse Dani Calabresa.

Separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram publicamente que se separaram após 24 anos de relacionamento. A notícia foi compartilhada por meio de uma declaração conjunta nas redes sociais, na qual os dois destacaram a complexidade da decisão.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas... a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz o texto.

Em turnê pela Europa, Sandy, cantou parabéns para Lucas Lima, no show de Dublin (Irlanda), na quarta passada (11).

"A gente traz família na turnê, aí a gente tem o quê? Tem que botar para trabalhar, não é mesmo? Já cantou parabéns, já se divertiu, já recebeu carinho, abasteceu um pouquinho. Mas a gente ta muito feliz de fazer essa turnê juntos, tá sendo muito gostoso", disse Sandy depois de abraçar Lucas e cantar parabéns.