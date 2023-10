Madrugada em A Fazenda 15 tem edredom, farsa e acidente doméstico

O sol nasceu mais uma vez em Itapecerica da Serra e os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada aparentemente comum, sem grandes tretas - como tem sido de costume na sede do reality show rural.

As últimas horas antes de dormir foram marcadas por amassos, análises de jogo e até um pequeno acidente doméstico.

Confira:

Jenny Miranda é assunto entre peões

Mais uma vez, Jenny Miranda voltou a ser assunto entre os peões na sede.

Rachel, Black, Alicia X, Jaque e Lucas detonaram a influenciadora.

Rachel: "Ela sempre se sai como vítima".

Black: "É o perfil. Quando ela pega alguém pra alugar... ai porque minha vida, minha família, fala da história da filha como se ela fosse a coitadinha da história. Fala da mãe, toda uma história que se aproveitava dela... Assim que eu cheguei, ela me alugou com essa história".

Jaque: "Desde o primeiro dia, ela faz isso".

Black: "Ela se coloca tanto de coitada e quando a verdade acontece e ela mostra que é, é tudo aquilo que falavam dela. Tudo bate. É isso. É uma pessoa que tem caráter duvidoso".

Lucas e Jaque trocaram beijos no edredom

A Fazenda 2023: Jaquelline e Lucas dividem edredom Imagem: Reprodução/PlayPlus

Depois de se beijarem na festa Brasil, da última sexta-feira (13) e dormirem juntos após o evento, Lucas e Jaquelline voltaram a se curtir.

Os peões, que durante o dia interagiram apenas como bons amigos, voltaram a dividir a mesma cama à noite.

Dessa vez, os dois trocaram beijos e amassos no edredom, quando as luzes do cômodo já estavam apagadas.

No início, eles se beijaram com o edredom descoberto e, depois, jogaram a peça por cima dos corpos.

Quem avisa, amigo é?

Aliados, Márcia Fu e Radamés conversaram sobre os rumos do jogo e a ex-jogadora aconselhou o amigo a se afastar de Cezar Black.

Radamés: "Cada um segura seu B.O, né?".

Márcia Fu: "Some de perto [do Black] pra não respingar na sua barba. O bicho vai pegar pra ele nessa semana. Você entendeu, né? Pelo que tô vendo, vai sobrar pra ele, mas cuidado pra não ficar perto".

Radamés: "Eu tô ligado".

Márcia Fu: "Toda semana pegam um pra Cristo".

Radamés: "E muda rápido. Às vezes você acha que é um e vão em outro".

Acidente doméstico

A Fazenda 2023: Radamés e Kally na cozinha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Na madrugada, Kally e Radamés resolveram fritar batatas na sede. Contudo, se enrolaram com a quantidade.

O resultado: uma das bocas do fogão da sede começou a pegar fogo.

Kally se afastou, enquanto o jogador tentou conter as chamadas: "Cuidado".

Com cuidado, Radamés afastou a panela que eles estavam usando da boca e trabalhou para apagar o fogo.

Márcia Fu e Simioni traçam estratégias na madrugada

Márcia Fu e Simioni firmaram uma aliança "secreta" na última quarta-feira (11) e, desde então, só contaram para poucas pessoas da sede que se entenderam após as tretas que protagonizaram.

Na madrugada, as duas mantiveram a farsa e sentaram para discutir estratégias de jogo.

Márcia: "Se o Black racha fora com a Alicia, a gente consegue trazer o Radamés. A gente estava feita. Você acha que ele se for com a Nadja, ele perde?"

Simioni: "Não sei, não sei como ele é lá fora..."

Márcia: "Ele é forte?".

Simioni: "Não sei. Ele é de reality..."

Márcia: "Rachel não é de reality e voltou. Lucas também. E eu também... a gente não sabe de nada".

