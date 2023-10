Diferentemente do que você imagina: como é a volta da 'Menina do Exorcista'

"Exorcista: O Devoto" já está em exibição nos cinemas brasileiros e acompanha a história de duas adolescente de 13 anos possuídas pelo mesmo demônio que aterrorizou a vida de Regan em "O Exorcista", o clássico do terror de 1973.

O novo longa se passa no mesmo universo do filme original e conta com uma participação importante de Ellen Burstyn, atriz que interpretou Chris MacNeil, a mãe de Regan, na primeira produção.

Com a matriarca da família MacNeil aparecendo em "Exorcista: O Devoto", surge a dúvida: Regan também voltou?

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Como já tinha sido noticiado, Linda Blair, a atriz que eternizou a personagem Regan, fez uma participação especial no novo longa. Ela aparece ao final do filme, ao lado de sua mãe, Chris MacNeil. Esta foi a primeira vez que Ellen Burstyn, 90, e Linda Blair, agora com 64, se reúnem na frente das câmeras pela primeira vez, desde 1973.

Linda Blair em 'O Exorcista' (1973) Imagem: Divulgação

A narrativa introduz a história de Regan ao mostrar o pai, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), buscando a ajuda de Chris de Burstyn depois que sua filha, Angela, e sua melhor amiga, Katherine, voltam para casa após ficarem desaparecidas por três dias. Em pouco tempo, elas começam a mostrar sinais de possessão demoníaca.

Após os acontecimentos de "O Exorcista", Chris decidiu pesquisar tudo o que havia para aprender sobre possessão e exorcismos e, posteriormente, escreveu um livro a sobre sua experiência que se tornou muito popular.

Foi assim que o mundo soube do exorcismo original e o porquê de Victor procurar Chris para ajudá-lo.

'O Exorcista' é um dos clássicos do cinema Imagem: Reprodução

Depois que Victor conhece Chris, ela explica que ela e sua filha, Regan, perderam o contato após o lançamento de seu livro, pois a garota que foi possuída queria se distanciar da atenção do público.

Chris revela que não sabe do paradeiro de Regan.

Ela decide acompanhar Victor e confrontar sozinha o demônio. Possuindo o corpo de Katherine, ele reconheceu Chris e a ataca com um crucifixo, a deixando cega dos dois olhos.

Ao final do filme, a porta do quarto de hospital de Chris se abre e a mulher pensa ser Victor. Mas, na verdade, é sua filha Regan, que foi visitar a mãe.

"Exorcista: O Devoto" termina com Regan ajoelhada ao lado da cadeira da mãe e segurando sua mão com um sorriso, confirmando ao público que a dupla havia encerrado o distanciamento e se reunido novamente.

Surpresa

Entrevista à People, o co-roteirista e diretor de "Exorcista: O Devoto", David Gordon Green revelou que o nome de Linda Blair não foi adicionado à folha de chamada durante as filmagens. Em vez disso, seu codinome era "Bartholomew".