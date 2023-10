A Fazenda: Tonzão expõe tensão em brincadeiras com Kally: 'Tudo tem limite'

Na manhã deste domingo (15), na sede de A Fazenda 2023 (Record), os peões discutiram a formação da quarta roça da temporada. Na casa da árvore, Yuri, WL, Tonzão e Lily conversaram sobre Kally.

Yuri: "Tô achando que vou dar na Kally. Não tô gostando desse bagulho dela toda vez que 'embraza' ficar de maliciosidade com os caras".

Lily: 'Ainda mais quando é casado".

WL: "Não sei se é malícia, mas fico com medo de cara."

Tonzão comentou se sentir incomodado com as brincadeiras da cantora. "Ela deixa a bebida passar. Não é que ela é maldosa. Tem certos tipo de coisa que a gente tem que controlar. Eu não levo a mal. Mas pô, ela veio me agarrando, eu tirando, ela querendo dar um beijo na bochecha, no ouvido".

Yuri: "Toda hora é chato, tá ligado."

Tonzão: "Ela é maneira, zoa pra caralho, mas tem pontos que tudo tem seu limite. Tudo em excesso faz mal".

Yuri: "São 4 semanas constantes".

Tonzão: "A gente tá brincando, resenha, mas agora bagulho de beijar, é outra parada".