'Maior falsidade', detona Rachel sobre novo grupo que se forma em A Fazenda

Na noite de domingo (15), Nadja se junta com Jenny, Simioni, Lilly e Márcia Fu em A Fazenda 2023. Enquanto as peoas conversam, Rachel e Lucas analisam esse novo grupo que se forma no reality.

Rachel: "Tá os grupinhos todos reunidos. Nadja com Mamusca, Simioni, Lilly e Jenny".

Lucas: "Cara, eu quero estar aqui para ver cenas do próximo capítulo, desse povo se quebrando no pau".

Rachel: "É maior falsidade, né? Pense em uma falsidade! Simioni e Jenny tavam no pau com Márcia. Lilly saiu da cama de Márcia, porque não aguentava mais Márcia. E Nadja, que todo mundo votou nela, e tá lá com elas. Povo incoerente, é incoerência pura".

Lucas: "Simioni é planta."

Rachel: "Ela se faz de planta!"

Lucas: "Mas não faz nada no jogo."

Rachel: "Ela fica fofocando e pegando voto. Ela não tava com Shay tramando voto com Tonzão e perguntando se meu voto ia ser com ela?"