Luana Piovani sobre Chico, ex de Sonza: 'Parem de glamourizar homem feio'

Luana Piovani, 47, comentou a repercussão do vídeo em que Chico Veiga, ex-namorado de Luísa Sonza, aparece beijando outra mulher ao som da música "Chico", homenagem feita pela cantora.

"Parem de glamourizar homem feio. Obrigada. De nada", Luana Piovani

O que aconteceu

Chico Veiga, ex de Luísa Sonza, voltou a circular pelas festas do Rio de Janeiro, após o término conturbado com a cantora. Segundo amigos, o influenciador passou a receber ameaças de fãs devido à traição no relacionamento.

Na noite de quinta (12), Chico esteve na festa Adoro Frozen, na região central do Rio, e foi flagrado em clima de romance com uma "loira misteriosa".

Nos vídeos, que foram publicados pelo perfil Garoto do Blog — e cedidos à coluna de Lucas Pasin— o influenciador curte o romance embalado por uma sequência de músicas que têm virado assunto nas redes: primeiro "Chico", cantada por Sonza para o ex; e segundo o funk "Hoje Eu Quero Trair a Minha Namorada".