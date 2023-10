Lama, caos e paz em Israel: o retorno de Tomorrowland Brasil após 7 anos

Tomorrowland Brasil, festival de música eletrônica, finalizou a sua passagem pelo país com as últimas apresentações musicais na noite do último sábado (14) em Itu (SP). Lama, caos, perrengue e paz em Israel, confira um resumo do que rolou nesses três dias de festival.

Perrengue de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, 46, correu contra o tempo, e quase não conseguiu assistir ao show do filho Felipe Poeta, 21, no Tomorrowland Brasil, no primeiro dia do festival.

Logo após apresentar a edição desta quinta (12) do Encontro (Globo), a apresentadora viajou com destino ao Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo, para ver o jovem DJ.

Ela, no entanto, ficou presa no trânsito e chegou atrasada à apresentação do filho no evento — que está de volta ao Brasil após sete anos.

Eu não acredito que estou há três horas e meia dentro de uma van. Não consegui chegar ainda ao evento. Estava louca, ansiosa para ver o meu filho tocar no Tomorrowland Brasil, mas a estrada parou. Estamos vendo trechos de vídeo. Vamos ver se conseguimos chegar a tempo [de vê-lo no palco]. Patrícia Poeta

Lama, caos e.. shows cancelados

Apesar das diversas atrações renomadas, quem protagonizou a primeira noite foi a chuva, lama, e o "perrengue chique". O evento ganhou o apelido de TomorrowLama.

Nas redes sociais, relatos dão conta de perrengues com caminhadas longas, de até uma hora e meia até o evento, atrasos de shows, e muito trânsito para entrar e sair do festival.

O festival cancelou as apresentações de sexta (13) após um primeiro dia de caos e chuva. A informação foi divulgada nas redes sociais do evento.

No comunicado, a organização do festival afirmou que, devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de quinta, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estavam "muito danificadas".

Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro. Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas.

Último dia foi marcado pelo pedido de paz em Israel

Depois de cancelar os shows de sexta (13) por causa da chuva, o Tomorrowland Brasil confirmou que seguiria a programação do sábado em Itu (SP). Entre os DJs que se apresentaram no evento, nomes como Vintage Culture, Alok e Dimitri Vegas — os dois últimos fecharam o evento, já na madrugada deste domingo (15).

Para encerrar os shows no palco principal do Tomorrowland Brasil, Alok apareceu com uma camisa que carregava mensagens de "paz" e "esperança" em diversos idiomas.

"A gente quer é que o mundo dê uma chance pra paz" , disse Alok em meio a apresentação.

Na última quarta-feira (11), o pai de Alok, Juarez Petrillo, conseguiu voltar ao Brasil após sobreviver ao ataque do Hamas a um festival de música eletrônica no sábado (7), em Israel.