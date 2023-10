Ivete Sangalo tem 'técnica maravilhosa' para apimentar relação com o marido

Ivete Sangalo, 51, contou sobre sua vida sexual com o marido, Daniel Cady, 38, durante o programa "Pipoca da Ivete" deste domingo (15). Eles estão juntos há mais de 15 anos.

Segundo a cantora, ela possui um truque especial para manter a chama acesa. "Tem uma técnica maravilhosa, que é recapitular aqueles primeiros dias", explica. Ela disse que costuma relembrar as coisas que fazia com Daniel no início do namoro.

As mensagens, os telefonemas, pra onde fomos, como começamos a paquerar. Eu faço muito isso com o Daniel pra gente, né, [esquentar]. Aí acende o fogo e eu digo: 'não, vamos apagar um pouquinho

A artista ainda deu dicas para o público sobre como manter a relação apimentada, mesmo após anos de convivência. "As pessoas acham que as estratégias passam só por apimentar a relação, botar essa coisa mais sexual... não. Às vezes quando você recorda como começou, você pega o fio da meada e tudo acontece".