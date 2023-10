O poder dos 40 ovos por dia: Gracy Barbosa mostra antes e depois

Gracyanne Barbosa, 40, escolheu uma montagem com um antes e depois do próprio corpo para abrir uma caixinha de perguntas para os seus seguidores do Instagram.

A musa fitness, conhecida pelo empenho na academia e na dieta, aparece bem menos definida na foto da juventude, lado a lado com o corpo muito musculoso dos dias de hoje — conquistado com exercícios intensos e uma alimentação que inclui 40 ovos ao dia.

Entre as perguntas dos fãs, Gracy mostrou um pouco de seu treino de inferiores na academia, "zerando" o peso das máquinas: "Ela abre e fecha as academias", brincou a famosa, mostrando que foi a última a sair do espaço.

Ela também deu dicas para os seguidores sobre como começar uma alimentação mais regrada, recomendando cautela a quem quer entrar no mundo fitness.

"Não queira fazer tudo de uma vez, faça um pouco a cada dia, quando você percebeu já virou hábito", escreveu.