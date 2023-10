Equipe de afiliada da Record é atacada por bandidos no PI: 'Eles atiraram'

Uma equipe de reportagem do Balanço Geral Manhã, da TV Antena 10, afiliada da Record, em Teresina, no Piauí, foi atacada por assaltantes.

O que aconteceu?

Por volta das 6h da manhã, da última sexta-feira (13), o repórter Thonny Black e o repórter cinematográfico Cipriano Alves foram surpreendos por um ataque de criminosos poucos metros da afiliada da Record.

A gente sai da TV e a menos de 200 metros do local [surgiu] três motos [nos abordaram] querendo o carro. Olha o que aconteceu [apontando para o buraco na janela do carro], eles atiraram exatamente na nossa equipe.

contou o repórter Thonny Black à TV Antena 10.

Após roubarem uma moto, os bandidos cercaram o carro com os jornalistas próximo a emissora e efetuaram um disparo que passou de raspão no repórter cinematográfico Cipriano Alves — que estava na condução do veículo.

"Eles pediam o carro altamente drogados. Os três estavam drogados. O que atirou tinha uma pistola. Se eu tiver frente a frente com eles, eu sei quem são, pelo menos sei quem atirou", completou o jornalista.

Mesmo machucado com os estilhaços do vidro, Cipriano foi jogado para fora do veículo e sofreu uma coronhada. Já Thonny Black tentou se fingir de morto temendo pela vida.

Cai pra se fingir de morto e só levaram o celular. Não peguei pancada, não fui agredido. O sentimento é de quem está bem e vivo.

relatou Thonny Black à TV Antena 10.

Segundo o delegado Joatan Gonçalves, a Polícia Militar do Piauí já está em posse de filmagens do assalto a equipe de reportagem da afiliada da Record. Os criminosos também foram flagrados roubando um outro carro na zona sul de Teresina.

Ouvi os disparos, corri aqui pro local, mas infelizmente não conseguimos encontrar os elementos. A Polícia Militar chegou bastante rápido aqui no local e o SAMU também para socorrer o repórter cinematografico Cipriano, que sofreu algumas lesões no rosto e na cabeça em virtude dos estilhaços.

destacou o delegado Joatan Gonçalves à TV Antena 10.

Segundo reportegem do Jornal da Record, um menor de idade foi apreendido, revelou a identidade dos envolvidos no assalto e duas prisões foram efetuadas.

Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) repudiou a vilência sofrida pela equipe da TV Antena 10 e cobrou apuração rigorosa e punição aos envolvidos.

"O ataque a uma equipe de jornalismo que exerce o seu papel constitucional de levar informação e notícia aos lares dos brasileiros configura um ataque a própria democracia", diz a nota.

Também por meio de nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais e a Federação Nacional dos Jornalistas manifestaram solidariedade a equipe da Antena 10. As duas entidades cobram das autoridades punição aos responsáveis pelo ataque.

De acordo com à TV Antena 10, a afiliada da Record, o repórter Thonny Black e o repórter cinematografico Cipriano Alves estão bem após o incidente.

Splash procurou a Polícia Militar de Teresina para colher mais detalhes do caso, mas não houve manifestação até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.