Diego Alemão viaja aos EUA para tratamento de desintoxicação, diz advogado

Diego Alemão, 42, decidiu viajar aos Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento de desintoxicação na Califórnia. A informação foi confirmada por seu advogado, Jeffrey Chiquini, a Splash.

O que aconteceu?

Em contato com Splash, o advogado do campeão do BBB 7 (Globo) contou que o artista teve melhora expressiva após 16 dias de internação e obteve autorização para viajar na último sexta-feira (13) para ter acesso a um tratamento avançado.

"Com autorização médica, decidimos dar início a tratamento específico de desintoxicação nos Estados Unidos, conhecido mundialmente por ter as melhores clínicas de reabilitação. Estive pessoalmente na clínica na Califórnia, conhecendo suas dependências, profissionais e métodos de trabalho", disse Jeffrey.

Após a conclusão desse novo tratamento, Diego retornará ao Brasil para dar continuidade a acompanhamento terapêutico. "Em breve, Diego Alemão estará saudável novamente", destacou o advogado.

Alemão viajou na última sexta (13) com o advogado para a Califórnia Imagem: Arquivo Pessoal/Diego Alemão

No fim de setembro, Diego Alemão acabou sendo preso por porte ilegal de arma no Leblon, na Zona Sul do Rio. Ele pagou R$ 4 mil de fiança e se internou em clínica de reabilitação para cuidar de uma depressão e uso de substâncias químicas.

"Em relação ao processo, estamos enfrentando a verdade e rebatendo as inverdades. A realidade dos fatos, sem precipitação e emoções, está sendo demonstrada e será provada. Tudo está sendo devidamente elucidado", explicou o advogado de Alemão.

A notícia da melhora do ex-BBB chega dez dias após o advogado afirmar ao Domingo Espetacular (Record) que o "quadro era grave". "Ele em sã consciência jamais agiria daquela forma. Diego não é agressivo, Diego em hipótese alguma colocaria a vida de alguém em perigo. Mas ele abriu o coração para a família e voluntariamente buscou ajuda. Diego Alemão encontra-se internado em uma clínica de reabilitação, infelizmente o quadro dele é grave", disse Chiquini.

Prisão por porte ilegal de arma

Diego Alemão foi preso ontem (25) por porte ilegal de arma, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ele foi solto na manhã de hoje após pagar uma fiança de R$ 4 mil.

Alemão discutiu com jornalistas na porta da delegacia: "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.

O campeão do BBB 7 (Globo) foi conduzido à 12ª DP, de Copacabana, mas o caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), que dará prosseguimento à investigação.

Ele já foi preso antes, em 2020, por dirigir bêbado.