Como foi a prisão do 4° suspeito de atirar em Mingau, do Ultraje a Rigor

A Polícia Militar de São Paulo prendeu neste sábado (14) Pablo William da Silva Mostarda, um dos suspeitos de atirar em Rinaldo Oliveira Amaral, 56, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor. O músico está internado desde 2 de setembro no Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, e permanece com quadro estável.

O que aconteceu

Para Splash, a polícia afirmou que o suspeito foi capturado em uma ação conjunta entre a equipe da 167ª DP (Paraty), policiais militares do Rio de Janeiro, além de agentes de Minas Gerais e de São Paulo.

A PM de São Paulo recebeu informações da CIPM de Paraty de que Pablo William da Silva Mostarda estaria na zona rural da cidade de Taubaté, no bairro Chácara Ingrid, no interior paulista. O suspeito foi localizado após monitoramento da polícia. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

A polícia explicou o motivo da operação envolver os três estados. "A respeito dos policiais de São Paulo, eles foram acionados pela possibilidade de fuga dos suspeitos, por conta da proximidade do estado com a cidade de Paraty, onde ocorreu o crime. Esse apoio é um reflexo de encontros entre as polícias que fazem divisa com o Rio de Janeiro."

A polícia afirmou que, dos cinco suspeitos indiciados e com mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça, quatro já estão presos. São eles: Pablo William da Silva Mostarda, 29, Ray Limeira Belchior, 19, Lorran Nascimento Moraes, 21, e João Vitor da Silva, vulgo Relíquia, segundo o jornal Extra. Hiago Lourenço da Silva, 22, é o último suspeito que continua foragido.

Pablo William da Silva Mostarda é o quarto suspeito; ele foi encontrado em Taubaté (SP) Imagem: Divulgação/Polícia Militar

Entenda o caso

Rinaldo Oliveira Amaral, 56, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), em 3 de setembro. O baixista recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda, na própria cidade. Horas depois, ele foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.

Segundo a investigação, Mingau passou com velocidade pela Praça do Ovo, na comunidade Ilha das Cobras, em uma picape escura com película nos vidros. Isso levantou suspeita dos traficantes que atuam na região, que dispararam contra o carro.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já prendeu quatro suspeitos de envolvimento no tiroteio. Uma pessoa continua sendo procurada.