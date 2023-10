Cocaina e álcool: Filipe Ret supera vícios e investe R$ 4 mi em 2 shows

Filipe Ret, 38, comemorará 15 anos de carreira com dois shows no Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor diz que investiu R$ 4 milhões e que os ingressos já se esgotaram, além de recordar momentos difíceis em sua vida.

Rapper conta dos problemas que já enfrentou na vida, como o uso de maneira abusiva de cocaína e álcool. "Eu só subia no palco depois de beber e eu bebia muito. Mas perdi o prazer nisso. Eu odeio ficar bêbado, odeio gente bêbada perto de mim, me repele e eu era 100% desse mundo, tudo era cerveja e cigarrinho. Aí fui para cocaína e foram dois anos cheirando. Me afundando e para sair também foi difícil, embora o álcool tenha sido mais."

Filipe Ret diz ainda que foi difícil largar o vício no cigarro. "O pior de todos. Estou há dois meses sem fumar e isso é difícil demais. Tem amigos que ficam impressionados comigo, porque muitos achavam que eu não ia dar em nada."

O cantor ostenta um corpo de academia, com músculos definidos, mas nem sempre foi assim. Ele conta que, durante a pandemia, enfrentou uma depressão e chegou a pensar em morrer. "Eu era feio, pode falar. De repente fiquei gostosão, bonitão... Cara, a verdade é que fiquei em depressão na pandemia. Brigando com a mulher todo dia, filho pequeno... Um inferno! Show caindo"