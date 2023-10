Christopher Uckermann pede calma a brasileiros acampados para show do RBD

Christopher Uckermann gravou um recado especial para os fãs brasileiros que já estão acampados para os shows do RBD no país com a "Soy Rebelde Tour", previstos para acontecer em novembro deste ano.

Em um vídeo registrado por uma fã, ele foi avisado de que já tinham pessoas acampadas um mês antes dos shows. "Estamos muito animados para ir [para o Brasil]. Digam para todos que precisamos ir com calma. Porque, de verdade, queremos nos divertir com vocês",

O integrante do grupo mexicano explicou que quer atender os fãs no Brasil, mas é preciso tranquilidade. Ele reforçou dizendo que agora, as meninas da banda, Maite Perroni, Dulce Maria e Anahí, têm filhos que as acompanham na turnê.

Se a coisa se tornar muito intensa, isso vai nos afastar de vocês. Já falamos disso antes, as meninas agora tem filhos e tudo. Podemos cumprimentar e ter esses momentos com vocês, mas com tranquilidade

O RBD tem 8 shows marcados no Brasil. Veja as datas e locais:

9 de novembro: Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro

10 de novembro: Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro

12 de novembro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de novembro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo

17 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo

18 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo

19 de novembro: Allianz Parque, em São Paulo