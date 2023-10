Cariúcha manda recado para Jojo: 'Já nasci cancelada, o que vier é lucro'

Na noite de domingo (15), Cariúcha, a mais recente participante eliminada de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A Garota da Laje foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez, Felipeh Campos e Bruno Tálamo. Um dos tópicos comentados foi sua rivalidade com Jojo Todynho.

Cariúcha relembra como começou sua rivalidade com a ex de Lucas: "Começou quando eu era repórter e aí eu pedi para fazer uma matéria com ela. E aí ela foi super arrogante, e eu admirava ela".

A ex-peoa viu o vídeo onde Todynho comemorou sua saída. Ela também respondeu a seguinte fala de Jojo: "Como é que pode, a ruim campeã, a boa cancelada". Cariúcha mandou o seguinte recado: "Já nasci cancelada, o que vier é lucro".

Questionada se faria as pazes com Jojo, ela responde: "Sim, vi o vídeo dela puxando minha orelha e concordei com ela. Desde o começo sempre falei que fui muito fã dela".