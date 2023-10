Caio Castro comemora pódio após acidente grave na Copa Truck: 'Com emoção'

Caio Castro comemorou a terceira colocação na Copa Truck depois de sofrer um acidente na sessão de testes no sábado (14).

Nas suas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo mostrando imagens do incidente e comemorou o esforço da equipe em recuperar o caminhão após a colisão. "Progresso. Parabéns para minha equipe que em poucas horas colocou o caminhão de pé, em banho de champanhe! P3 com emoção."

O acidente

O ator e piloto Caio Castro sofreu um acidente durante uma sessão de testes da Copa Truck no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, próximo a Porto Alegre.

Enquanto dirigia o caminhão número 22 da equipe ASG Motorsport, Castro perdeu o controle ao entrar em alta velocidade em uma curva, ultrapassando um adversário e colidindo frontalmente com um muro de pneus de contenção.

Apesar do impacto, ele saiu ileso e o veículo foi reparado para as provas que ele disputaria no mesmo dia.

No mesmo final de semana, Débora Rodrigues e Jaidson Zini também sofreram acidentes, resultando em Rodrigues com uma entorse no joelho e Zini com dores na clavícula, impedindo-os de competir nas etapas subsequentes.