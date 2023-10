Bruna Biancardi revela perrengue com nascimento adiantado da filha

Bruna Biancardi, 29, contou que a filha, Mavie, nasceu antes do esperado. A modelo, que tem um relacionamento com Neymar, falou sobre o assunto nas redes sociais neste domingo (15).

Mavie, fruto do relacionamento de Bruna com o jogador, nasceu no último dia 6, em São Paulo. Segundo a modelo, tudo aconteceu "nos 45 do segundo tempo". "Estava tudo organizado para outro dia, outra data".

Bruna contou que, porque a filha nasceu antes da hora, a decoração de seu quarto atrasou. O estúdio responsável por deixar o espaço da criança pronto no hospital precisou se apressar e entregar o que podia em cima da hora.

Ela ainda explicou o motivo de estar fora das redes sociais. "Estou sumidinha porque estou me dedicando 100% a esse pacotinho aqui", contou Biancardi, que estava segurando a criança no colo enquanto mostrava detalhes de como está a decoração do quarto de Mavie.

Nascimento de luxo

Além de investir pesado na decoração do quarto de hospital em que Mavie nasceu, o nascimento da herdeira de Neymar foi marcado por muito luxo. A maternidade São Luiz Star fica na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo.

De acordo com a Veja, em reportagem em 2022, a diária na suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil. Ainda, a maternidade oferece um cômodo para a mãe e outros acompanhamentos. O quarto "luxo" tem diária de R$ 7 mil.