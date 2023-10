Aids, UTI e Israel: Madonna expõe medo ao abrir turnê e tocar hits

Madonna, 65, subiu ao palco na turnê "The Celebration" em comemoração aos seus 40 anos de carreira, neste sábado (14), em Londres (Inglaterra), após ter passado dias na UTI devido a uma infecção bacteriana. Ao lado dos filhos, a cantora falou da sua saúde, homenageou vítimas da Aids e comentou sobre a situação em Israel e Gaza.

Homenagem às vítimas da Aids

Enquanto cantava "Live To Tell", ela sobrevoou a arena em uma plataforma e retratos de amigos perdidos para a doença foram exibidos em telas. Entre os homenageados, estavam Freddie Mercury e o artista visual Keith Haring.

Experiência de quase morte

Na conversa com os fãs durante o show, Madonna disse ter sido salva por suas filhas e contou não ter memórias dos cinco primeiros dias seguintes a sua internação.

Não achei que iria conseguir [sobreviver]. Nem os meus médicos [..] Eu esqueci cinco dias da minha vida - ou da minha morte? Mas as minhas crianças estavam lá. E as minhas crianças sempre me salvam. Madonna

Ela encerrou o momento cantando "I Will Survive".

Que mulher linda! Madonna cantando em versão acústica I Will Survive #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/JmN0otar8A -- Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) October 14, 2023

Situação em Israel e Gaza

A cantora tocou mais de 40 sucessos, incluindo hinos como "Ray Of Light', "Like A Prayer' e "Holiday".

Em um dos momentos do show, Madonna expressou sua tristeza pela situação em Israel e Gaza.

Tem coisas acontecendo no mundo que são tão doloridas de testemunhar. Todos nós estamos sofrendo por assistir ao que está acontecendo em Israel e na Palestina. Me parte o coração ver todo mundo sofrendo. Madonna