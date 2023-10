A Fazenda 2023: Cariúcha revela se irá pedir desculpas para Rachel

Na noite de domingo (15), Cariúcha, a mais recente participante eliminada de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A Garota da Laje foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez, Felipeh Campos e Bruno Tálamo. Ela reviu vídeos de sua participação no reality, inclusive o jogo da discórdia onde chamou Rachel de "vadia".

Cariúcha contou que, na hora da briga, realmente não ouviu Sheherazade falar que iria "pegar doença", mas que acreditou em Simioni: "Eu acreditei nas pessoas que afirmaram que ela tinha falado isso. Quando eu tô com raiva, no calor da emoção, eu não vejo nada, eu nem ouço nada, então acreditei na Simioni!"

Questionada se irá pedir desculpas para a jornalista, a ex-participante responde: "Com certeza!"

Então, Chico Barney pergunta se ela fará a mesma coisa com Lucas, Cariúcha diz: "Eu peguei pesado com ele nessa última, mas ele fica me atiçando."

Keila Jimenez questiona se ela não vê os xingamentos contra o ex de Jojo como homofóbicos. "Isso é uma visão de vocês, dentro do meu ciclo LGBT, a gente usa muito o feminino", responde a cantora.

Cariúcha fala sobre uma possível retratação com Rachel Sheherazade: "Com certeza!" #AFazendaÚltimaChance pic.twitter.com/wGQbx0f6P2 -- Hora do Faro (@horadofaro) October 15, 2023